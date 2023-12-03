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Erkekler Hentbol Süper Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyesi’ni konuk eden Büyükşehir Hentbol sahadan 46-29’luk skorla ayrılarak 8. galibiyetini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyesi’ni konuk etti.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Çetin Çelik, Dragan Pavlovic, Adnan Tayfur, Atakan Şirin, Oğulcan Güney ve Onur Ersin 7’lisi ile başladı. Mücadelenin ilk yarısında hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükşehir Hentbol ve devre arasına 22-13 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı hücum ataklarıyla başlayan Büyükşehir Hentbol,rakibini 46-29’luk farklı bir skorla geçerek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Büyükşehir’in tecrübeli oyuncusu Ramazan Döne attığı 8 golle maçın yıldız ismi oldu. Onur Ersin ve Samet Kanberoğlu ise 5’er golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Büyükşehir Hentbol, zirve takibini sürdürüyor.