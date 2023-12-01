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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir anaokulu öğrencilerini Tıp Merkezi’ndeki diş sağlığı bölümünde ağırlayarak miniklere ağız ve diş sağlığını koruma bilincini aşılayarak onlara bu konuda doğru bilinen yanlışları anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, küçükten büyüğe tüm çocukların doğru yetiştirilmesinde ve önemli konularda bilinç kazanmasında rol oynuyor.

Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu noktada örnek bir çalışma daha yaptı. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında miniklere diş bakımı eğitimi verildi.

Sosyal sorumluluk adına Serdivan Çevre Dostu Anaokulu’nun miniklerine verilen eğitimde ağız ve diş sağlığını koruma bilinci aşılandı, doğru bilinen yanlışlar anlatılarak düzeltilmesi için yapılması gerekenler gösterildi.

DİŞ TARAMASI

Teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimlerin verildiği eğitimin yanı sıra 28 minik öğrenciye diş taraması yapıldı. Çocukların doktor korkusunun da üzerine giden Büyükşehir ekibi ön yargıları ortadan kaldırdı. Kontrole katılan miniklere içerisinde boyama kitabı, boya, balon bulunan paket hediye edildi.