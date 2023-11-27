Bunlar da ilginizi çekebilir

24-26 Kasım tarihleri arasındaTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, Otizmliler kategorisindeEcren Kılıç Türkiye ikincisi, Mentaller kategorisindeSümeyraTürk Türkiye ikincisi ve DownSendromlular kategorisinde Özge Nur Kurşun Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi özel sporcuları, Antalya’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’na katıldı. 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi özel sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’na damga vurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.