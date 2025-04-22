Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları Sivas’ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı üstün bir performans ortaya koyan temsilcilerimiz çeşitli kategorilerinde şampiyonluk ve derece elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, 18-19 Nisan tarihleri arasındaSivas’ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Ömer Saner Türkiye şampiyonu

Temsilcilerimizden Grekoromen stil 67 kilogramdamücadele veren Mükremin Aktaş ve97 kilogramdater döken Ömer Saner Türkiye şampiyonuoldu. Diğer bir sporcumuz Onur Arı ise 74 kilogramda Türkiye ikinciliği aldı.

Sakarya’ya gurur oldular

Temsilcilerimiz bu sonuçlarla birlikte serbest güreşte takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sakarya’nın bu alandaki başarısına büyük bir katkı sunan ve tablodaki seviyemizi yükselten sporcular, şehre büyük bir gurur yaşattı.

Yaşattıkları gurur için sporcularımıza teşekkür ediyoruz

Bir açıklamada yapan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Sivas’ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Mükremin Aktaş ve Ömer Saner ile Türkiye ikincisi olan Onur Arı’yı başarılarından dolayı kutluyor, yaşattıkları gurur için sporcularımıza teşekkürler ediyoruz” ifadeleri yer aldı.