Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görevde olduğu 5 yıllık süreçte hayata geçirilen 243 projeden bahsederek, “Canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla, 243 projeyi hayata geçirerek Sakarya’mıza hayatın her alanında sağlam adımların izlerini bıraktık” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, kurum meclis salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, komisyon üyeleri, grup başkan vekilleri ve meclis üyeleri katıldı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, 5 yıllık görev süresi boyunca eğitimden, sağlığa, tarımdan turizme, sosyal yaşamdan hizmet sektörüne kadar hayatın her alanında faaliyete geçirilen 243 projeden kısa kısa bahsederek, “Sakarya’da attığımız sağlam adımların izlerini bıraktık” vurgusu yaptı.

Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda elimizden gelen gayreti gösterdik. Canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla, iştiraklerimizle şehrimiz için 243 projeyi hayata geçirdik. Her bir projemizin, şehrimizin dört bir yanında fark oluşturduğunu, sürdürülebilir kalkınmanın kapılarını araladığını görüyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar geniş bir yelpazede şekillendirdiğimiz bu projeler, şehrimizin her alanında attığımız sağlam adımların izlerini taşıyor. Bu düşüncelerle, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan Ramazan ayında 1 milyon Sakaryalıyla gelenekselleşen Kitap Sokağı’nda buluşacaklarını ifade eden Başkan Yüce, tüm vatandaşları bu mübarek ayın manevi huzuruna ulaşmak için buraya davet etti.

RAMAZAN’A ÖZEL ETKİNLİKLER

1 ay boyunca gerçekleşecek etkinliklerden bahseden Yüce, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluşa vesile olarak dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz Ramazan-ı Şerife bugün kavuştuk. Biliyorsunuz ki Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Ramazan demek Kitap Sokağı demek. Bu senede geleneğimizi ihmal etmeyerek sokağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. AKM önünde kurulan bu sokağımızda Ramazan ayı boyunca atölyeler kurulu olacak, tiyatro, meddah ve gölge oyunları sahnelenecek. Bunlara ilaveten Kitap Sokağımızda; tasavvuf dostlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Tasavvuf musikisi gerçekleşecek olup Ramazan’ın tüm ruhunu bizlere hissettirecektir. Tüm hemşerilerimizi ramazan ayı boyunca açık olacak olan Kitap Sokağımıza davet ediyoruz” dedi.

Meclis toplantısında toplamda 58 madde karara bağlandı. 1. maddeden 22. Maddeye kadar olan bölüm İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geldiği şekliyle oy çokluğu neticesinde kabul edildi.

Ayrıca 23 maddeden 46. maddeye kadar olan bölüm ile 54 ve 58. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy çokluğuyla havale edildi. 47., 48., 49., 51., 52. ve 53. maddeler de oy birliğiyle kabul edildi. 50. madde dairesinden geldiği şekilde geri çekildi.