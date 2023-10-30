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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, yaygın eğitimin markası haline gelen SAMEK’lerde yeni dönem ders zili çaldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurslara gösterilen ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem eğitimleri başladı. Şehrin 12 farklı noktasında yoğun ilgi ve talep gören kurs kayıtlarında vatandaşlar bekleme salonunda uzun sıralar oluştururken; bu dönem 5 bini aşkın kursiyerin SAMEK’lere müracaat ettiği belirtildi.

Her geçen gün büyüyen ailesi ve gelişen uzman kadrosuyla vatandaşların taleplerine göre bünyesine yeni kurslar eklenen SAMEK’lerde kursiyerler kişisel ilgi alanlarını keşfetme ve yeni beceriler kazanmaimkânı bulurken aynı zamanda da meslek edinme imkânı buluyor. Bu kapsamda kursiyerlerin yeni kurslarla buluştuğuSAMEK’teyeni dönemde, 5 bine yakın kursiyer,64 farklı branşta eğitim alma fırsatı bulacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

SAMEK’lerin eğitim faaliyetlerini artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK programları ile toplumun genel bilinç düzeyini yükseltmeyi ve bireylerin daha nitelikli bir yaşam sürdürmelerini desteklemenin yanı sıra hayat boyu öğrenme düşüncesiyle SAMEK’lerle buluşan ve kursiyerlere istihdam sağlama, bireylerin becerilerini geliştirme, yeni bilgiler edinme ve sosyal çevrelerini genişletmeimkânı sunuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kurs kayıtlarının başladığı ilk gününden bu zamana kadar vatandaşlarımız yoğun ilgi ve talebi ile karşılaştık. Gösterdikleri bu ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.