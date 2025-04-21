Beşiktaş’ın efsane ismi Samet Aybaba, Almanya’daki Türk İşçi Dernekleri ve Stuttgart Baden Württemberg Beşiktaşlılar Derneği’nin davetlisi olarak Stuttgart’ta taraftarlarla bir araya geldi. Beşiktaş-Başakşehir maçını taraftarlarla izleyen Aybaba, hem duygusal hem de birlik çağrısı yapan açıklamalarda bulundu.Murat TOPÇU / ALMANYA (İGFA) - Almanya’daki Türk İşçi Dernekleri ve Stuttgart Baden Württemberg Beşiktaşlılar Derneği’nin davetlisi olarak Almanya’ya giden Samet Aybaba, taraftarlarla maç izledi, açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş’ın geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Dernek Başkanı Burak Girgin ve çok sayıda taraftar tarafından “Beşiktaş’ın çocuğu Samet Aybaba” tezahüratlarıyla karşılanan Aybaba, büyük sevgi gördü.

Taraftarlar, Aybaba ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya Temsilcisi Murat Toçu’nun sorularını yanıtlayan Aybaba, yerli teknik adamlara yabancılara gösterilen sabrın gösterilmediğini vurgulayarak, “Türk olduğumuz için... Yıllardır bu konuları anlatmaktan bıktım" dedi. Feda dönemine de değinen Aybaba, “Kısıtlı imkanlarla üçüncü olduk. Galatasaray o sezon Drogba ve Sneijder’i aldı, biz ise listedeki oyuncuları alamadık. O sezon şampiyon olabilirdik” dedi.

BEŞİKTAŞ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK

Aybaba, Beşiktaş’ın mevcut sonuçları hak etmediğini belirterek, “Beşiktaşlılar olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Tüm dinamiklerimizle ayağa kalkarak kulübümüzü güzel ve güneşli günlere taşımalıyız,” diye konuştu.

Programın sonunda Aybaba, misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Burak Girgin, yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür ederek Stuttgart’tan ayrıldı.