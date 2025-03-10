TÜİK'in 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 oranında azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,3 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri aylık bazda incelendiğinde ise 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.