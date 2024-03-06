‘Adalet’ ve ‘Yanıla Yanıla’ adlı şarkılarıyla şöhret basamaklarını hızla tırmanan Seda Mete avukat olmayı planlarken Nükhet Duru ile tanışması hayatını değiştirdi. 11 yıl Duru'ya vokal yapan Seda Mete, Duru, Marilyn Monroe ruhunu taşıdığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 15 yıldır sahnelerde fırtına gibi esen Seda Mete müthiş enerjisiyle İstanbul’un en gözde mekanlarında dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sahne şovlarındaki başarısını stüdyoya da taşıyan Seda Mete ilk single’ı ‘Adalet’ ve geçtiğimiz günlerde yayınladığı ‘Yanıla Yanıla’ ile adını çok daha geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Seda Mete müzik hayatına çok küçük yaşta Nükhet Duru'ya vokal yaparak başladı. Mete “Beni üniversite yıllarımda Nüket Duru keşfetti.

Onun yanında vokal olarak başladım. Aslında müziği meslek olarak düşünmüyordum. Deli gibi çalışıp avukat olmak istiyordum. Ama Nükhet Duru ile tanışmam hayatımı değiştirdi. Ona 11 yıl vokal yaptım. Meraklı bir öğrenciydim. Sahnede doğru duruş, giyim, makyajdan tutun da doğru şarkı söylemeye, dinleyicilerle sohbet etmeye kadar her şeyi ondan öğrendim. O benim divamdır. Çok şanslıyım” dedi.

‘MARİLYN MONROE RUHUNU TAŞIYORUM’

Sarı saçları ve tavırlarıyla Marilyn Monroe’ya benzetilen Seda Mete pandemide saçlarını sarıya boyattığını söyledi. Mete “Bir yazı okumuştum. ‘Sana ne iyi geliyorsa onu yap’ ile başlayan. Saçlarımı o dönem sarıya boyattım. Kendim için verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Marilyn o kadar simgesel ve ikonik bir star ki… Madonna, Cristina Aquilera, Paris Hilton, Bella Hadid gibi yıldızlara ilham olmuş bir isim. Ben de onlardan biriyim. O ruhu taşıdığımı düşünüyorum” diye konuştu.