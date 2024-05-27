10 yılı aşkın bir süredir Yeniçağrı Gazetesi'nde magazin üzerine yazan ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya , İstanbul Green Park Otel'de düzenlenecek İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreni'nde "Yılın Başarılı Magazin Sayfası" ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreni gecesinde ünlü isimlerin ödüllerini alması heyecan ile bekleniyor. Basın ve firma sahipleri de ödüllerine bu önemli gecede kavuşacak.Geceyi Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunacak.

Gazeteci Sedat Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Bu tarz organizasyonların artarak devam etmesi gerekiyor. Sponsor desteklerinin olması da çok önemli. Bu tarz davetler insanların sosyalleşmesinde önemli bir yer tutuyor. Geceyi oluşturan herkesi tebrik ediyorum ve ödül için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.