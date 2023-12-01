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Batman’da 2017 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını anlatan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filmi, Bursa’da izleyiciyle buluştu.BURSA (İGFA) - Batman’ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini anlatan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filmi, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, filmin senaristi Uğur Kılıç ve Bursalılar filmi izlerken, salonda duygusal anlar yaşandı. Şehidin çocukluğundan öğretmenliğe giden yolculuğu, meslek aşkı, öğrencileriyle olan ilişkisi ve şehadetinin anladığı filmi izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Filmin sonunda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dile getirecek bir söz bulamadığını ve Aybüke öğretmenin aslında anlatılması gereken her şeyi anlattığını söyledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şehit öğretmene Allah’tan rahmet diledi. Aybüke öğretmenin babasıyla tanışma fırsatı bulduğunu belirten Demirtaş, ailesine sabırlar diledi.

Filmin senaristi Uğur Kılıç ise şehit öğretmenin babasıyla 2018 yılında tanıştıklarını ve şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak amacıyla Aybüke öğretmenin hayatının ölümsüzleştirdiklerini anlattı. Filmde anlatılan birçok detayın gerçek olduğunu söyleyen Kılıç, evladını devlet ve millet yolunda şehit veren ailesine Allah’tan sabırlar diledi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, “Allah bir ayetinde ‘Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilâkis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.’ diyor. İşte şehitlerinin diri olmasının en anlamlı örneği bu salonda ve Türk milletinin yüreğinde gözükmektedir. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şehit babası Sadık Yalçın’a günün anısına çiçek takdim edildi. Ayrıca programda beş öğretmene de temsilen çiçek takdim edildi.