Yıllar geçmesine rağmen iz bırakan hit parçalarını ilk kez “Serdar Ortaç Akustik Vol 1” albümünde toplayan Serdar Ortaç, daha dingin bir tarz ile hayranlarının karşısına çıktı.

Farklı bir soundla seslendirilen şarkılar adeta zamansız bir başucu albümünü aratmayan toplam 10 şarkının yer aldığı albüm müzikseverler için hem romantik, hem de keyifli bir deneyim sunarak, dinleyicilerde şarkıları sanki ilk defa duyuyormuş hissi oluşturuyor.

Albümdeki parçaların sözleri Serdar Ortaç ve duayen sanatçı Aysel Gürel’e ait olurken besteler ise Guıllermo Wıllıam, Enrıque Luque, Sotırıs Stavrıdıs, Mohamed Abdel Wahab, Krıakos Papadopoulos ve Serdar Ortaç imzasını taşıyor.

“Serdar Ortaç Akustik Vol 1” albümündeki şarkıların klipleri de parçalar kadar naif bir özelliğe sahip. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından stüdyoda, albümün ruhuna uygun çekilen klipler gönülleri feth edecek.