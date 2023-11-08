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Ses estetiği nedir, nasıl yapılır? Ses inceltme ve kalınlaştırma nedir? Kimler ses estetiği yaptırabilir? Ameliyattan bir süre sonra sonra ses tekrar eskiye döner mi? Ses estetiği ile ilgili merak edilenleri KBB ve Ses Estetiği Uzmanı Prof. Dr. H. Hakan Coşkun anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Toprak DOĞAN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Ses, sosyal iletişimde kullanılan önemli araçlardan biridir. Ayrıca bireyin toplumsal statüdeki yerini belirlemede de etkili rol oynar.

Ses estetiği, genel olarak sesinden hoşnut olmayan, kalıcı ses kısıklığı problemi olan, perde bozukluğu veya farklı ses bozukluklarına sahip bireylerin istedikleri sese sahip olmaları için başvurduğu cerrahi bir işlemdir.

Ses estetiği talebinde bulunan kişilerin ses tellerinde başka önemli bir sorun olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. H. Hakan Coşkun, “Bu muayenehanede şu an ekip olarak çalışıyoruz. Ses hastalarını birlikte değerlendiriyoruz ve tedavilerini planlıyoruz. Birlikte çalıştığımız bir şan hocamız ve dil konuşma terapistimiz var. Bu sayede çok sayıda ses hastasının hem problemlerini gideriyoruz hem de daha güzel bir sese kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ses estetiği, kişinin dış görünüşü ile yada hayat tarzı ile daha uyumlu bir sese kavuşması amacıyla ses uyguladığımız kalınlaştırma veya inceltme işlemlerinin tamamıdır.” dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE, TERAPİLERLE DEVAM EDİYOR

Ses estetiğinin en önemli parçalarından birinin cerrahi müdahale olduğunu belirten Coşkun, “Ameliyattan sonra bu kişilere aynı zamanda terapiler ve bir takım eğitimler de vererek kavuştukları sesi daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz. Çok iri yarı, heybetli görünen bir kişi ince bir sese sahip olduğu zaman o kişinin dış görünüşü ile sesi arasında bir uyumsuzluk meydana geliyor. Bu kişiler genellikle ses kalınlaştırma müdahalesi talebinde bulunuyorlar. Veya baktığınız zaman çok güzel, zarif görünen bir hanım ama sesi dış görünüşü ile uyumlu değil. Bu kişilere de ses inceltme ameliyatları yapıp daha sonra da teknolojinin son ürünü olan yüksek çözünürlüklü kameralarımızla bu kişilerin ses tellerinin detaylı muayenesini yapıyoruz. Ses estetiği talebinde bulunan kişilerin ses tellerinde başkaca önemli bir sorun olmaması gerekiyor. Böyle bir sorun olmadığını anladıktan sonra kişinin ses kaydını alıyoruz ve analizini yapıyoruz. Bu kişinin sesi ne kalınlıkta, harmonikler dediğimiz diğer tonlar nelerdir; onlara bakıyoruz, daha sonra bu kişiye uygun bir ses teli müdahalesi planlıyoruz. Daha sonra ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ameliyattan sonra bir süre ses istirahatı oluyor. Konuşmayı yasaklıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş konuşmaya başlatıyoruz. Her hastada gerek olmasa da bazı kişileri ses terapisi ile de destekliyoruz. Kişilere bazı egzersizler gösteriyoruz. Bu sayede seslerini istedikleri gibi daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz. Bu birkaç ay alabilen bir süreçtir.” dedi.

SES ESKİ HALİNE DÖNEBİLİR Mİ?

Ses estetiği ameliyatından sonra sesin nadiren de olsa eski haline dönebileceğine değinen KBB Uzmanı Prof. Dr. H. Hakan Coşkun şu ifadeleri kullandı:

“Ses inceltme ameliyatlarında ses tellerinin bu kısımlarını birbirine dikiyoruz. Bu dikişlerde açılma olabilir fakat bu %5’ten daha düşük bir ihtimaldir. Bu durum gerçekleşirse, kişinin sesinde kalınlaşma olabilir. Türkiye’de sigara içmek çok sık görülen bir alışkanlıktır. Sesini incelttiğimiz kişiler sigara içmeye devam ederlerse ses tellerinde kalınlaşma meydana gelir. Ses inceltme uyguladığımız kişilerde, gırtlak kıkırdağının bir bölümünü kesip o kıkırdak parçayı içe doğru alıyoruz. Bu kıkırdak parçanın tekrar yerine dönmesi durumunda seste tekrar incelme ortaya çıkabilir ama bunlar genel anlamda %5’ten daha sık görülmeyen durumlardır. Hastaların %95’i ayarladığımız sabit sesle devam ediyorlar.”

KBB VE SES ESTETİĞİ UZMANI PROF. DR. H. HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Uzun bir eğitim sürecinden sonra ses hastalıklarına yönelen Prof Dr. H. Hakan Coşkun, 1967 yılında Afyon’da doğdu. İlköğretimi Afyon’da tamamlayan Coşkun, liseyi ise Eskİşehir’de okudu. Coşkun daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine devam etti ve Bursa’da Kulak Burun Boğaz ihtisasını tamamlayarak burada KBB uzmanı olarak üniversitede çalışmaya başladı.

31 yıl Uludağ Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük, anabilim dalı başkanlığı yapan Prof. Dr. H. Hakan Coşkun, 2022 yılında önce üniversiteden emekli oldu.

2002 yılında ses hastalıkları konusunda Amerika’da da bir eğitim alan Coşkun, meslek hayatının 24 yılını ses hastalıkları alanında geçirdi.

Türkiye’ye döndükten sonraki süreçte Türkiye’de ses ile uğraşan az sayıdaki insanlardan biri oldu. Uludağ Üniversitesinde ses konuşma yutma bozuklukları polikliniği açtı ve yaklaşık 20 yıldır bu poliklinik hala faaliyetlerini sürdürüyor.

Coşkun bu çalışmalar neticesinde, 2018 yılında Türkiye Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği başkanlığına seçildi ve daha sonra görevi kendisinden sonraki başkana devretti.