Antalya’nın Korkuteli ilçesi, Korkuteli-Denizli Karayolu’nda bugün sabah saatlerinde Faysal İri idaresindeki 31 AHY 753 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Faysal İri ve yoldan geçen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Korkuteli İtfaiye birimi ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, tır ise kullanılamaz hale geldi.