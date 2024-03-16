Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı ve ittifak ortağı partililerin yanı sıra Ağva halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar programında eski ramazan gelenekleri özellikle çocuklar yaşadı. Şerbet ikramı, Hacivat karagöz gösterisi gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı program akışında çocukların yüzlerinin güldüğü görüntülere yansıdı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Açılan oruçlar ve yapılan duaların ardından ev sahibi olarak konuşan Başkan Ocaklı; “ Ramazan Ayı’nın maneviyatını ve iklimini Ağva’da hemşehrilerimizle birlikte çocuklarımızla paylaşmaktan birlikte mutluluk duyuyorum. Ayrıca Lisans süreçlerini tamamlayarak müsabakalara çıkmaya başlayacak olan Ağva Sporumuza ve bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerimize teşekkür ederken 30 Martta ilk resmi karşılaşmasına çıkacak olan Şile Stadında gerçekleşecek olan karşılaşmaya herkesi davet ediyorum” dedi.

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı “Ağva Meydanını aydınlatma çalışmalarının tamamlanacağını söyledik ve yaptık.Bu Çalışma sahile kadar gidecek,mendirek çalışmaları başladı ayrıca Aşıklar Yolu çalışmalarımıza başlayacağız.Yeni dönemde siz saygıdeğer Ağva’lı hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle “Yeniden Şile” “Yeniden Ağva” diyerek Ağva’ya yakışan tüm projelerimizi hayata geçirmek için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımın sağlandığı programda özellikle çocuklar doyasıya eğlendi.