Hande Erçel ve Barış Arduç'un merakla beklenen Berkin Kaya’nın filmi "Rüzgara Bırak", Netflix'teki ilk haftasında adeta bir fırtına estirdi! Yayınlandığı andan itibaren izleyici akınına uğrayan film, ilk 3 günde tam 4.5 milyon saat izlenerek ve 2.8 milyon görüntülenmeye ulaşarak, İngilizce Olmayan Filmler listesine 7. sıradan giriş yaptı. Bu muazzam başarı, filmin sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük ilgi gördüğünü gözler önüne serdi. Toplamda 21 ülkede Top 10 listesine giren "Rüzgara Bırak", 6 ülkede ise zirveye yerleşerek adeta gövde gösterisi yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - "Rüzgara Bırak", izleyicilere aşk, hırs ve fedakarlık temalarını derinlemesine işleyen dokunaklı bir hikaye sunuyor. Şirketin geleceğini şekillendirecek büyük bir otel projesi nedeniyle yolları kesişen Yazman Şirketler Grubu'nun hırslı CEO'su Aslı Mansoy (Hande Erçel) ve Çeşme'de yaşayan, özgür ruhlu diğer veliaht Ege Yazıcı'nın (Barış Arduç) arasındaki çekim ve çatışma, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Aslı'nın, Ege'yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme'deki koya otel yapılması için ikna etme görevi, beklenmedik sonuçlar doğuruyor. İkili arasındaki gerilim giderek artarken, zıtlıklarının ardında gizlenen derin bir bağ da ortaya çıkıyor. İzleyiciler, Aslı ve Ege'nin şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceğini merakla bekliyor.

YÖNETMENİNDEN OYUNCULARINA TAM BİR YILDIZLAR KARMASI

Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Rüzgara Bırak"ın senaryosunu Ceylan Naz kaleme alırken, yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures üstleniyor. Yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar yapıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un yanı sıra, filmde Gözde Mutluer, Tuğrul Tülek ve Barış Aytaç gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

"RÜZGARA BIRAK" AŞK VE UMUTLA DOLU BİR YOLCULUK

"Rüzgara Bırak" filminin bu olağanüstü başarısı, Türk yapımlarının uluslararası arenada ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un muhteşem uyumu ve filmin etkileyici hikayesi, izleyicilerden tam not aldı. "Rüzgara Bırak", sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda hayata, seçimlere ve değerlere dair önemli mesajlar veren bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, izleyicilere aşkın, umudun ve yeniden başlama cesaretinin önemini hatırlatıyor. "Rüzgara Bırak" fırtınası, Netflix'te uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

BERKİN KAYA: TÜRK SİNEMASI ADINA GURUR VERİCİ

Rüzgara Bırak filminin yapımcısı Berkin Kaya, "Bu projeye başlarken, izleyicilere hem keyifli bir aşk hikayesi sunmak hem de Çeşme'nin güzelliklerini yansıtmak istedik. Hande ve Barış'ın uyumu, yönetmenimizin vizyonu ve ekibimizin özverili çalışmasıyla harika bir film ortaya çıktı. İzleyicilerin filmimize gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Filmimizin uluslararası platformda da ilgi görmesi, Türk sineması adına gurur verici. Bu başarı, ekibimizin ne kadar doğru bir iş yaptığını gösteriyor. İzleyicilerimize keyifli seyirler diliyorum. Rüzgara Bırak ile birlikte, umarım onlar da aşkın, umudun ve yeniden başlama cesaretinin önemini hissederler." İfadeleri kullandı.

HANDE ERÇEL: BARIŞ İLE ARAMIZDA HARİKA BİR ENERJİ VAR

Filmin kendisini heyecanlandıran ve keyif aldığı bir proje olduğunun altını çizen Hande Erçel, "Aslı karakteri benim için çok özel bir deneyim oldu. Hırslı, güçlü ve başarılı bir kadını canlandırmak beni çok heyecanlandırdı. Barış ile çalışmak da çok keyifliydi. Onunla aramızda harika bir enerji vardı. Filmdeki aşk hikayesi çok etkileyici. İzleyicilerin de Aslı ve Ege'nin arasındaki çekime kapılacağına inanıyorum. Filmimizin izleyiciler tarafından bu kadar çok sevilmesi bizi çok mutlu etti. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

BARIŞ ARDUÇ’TAN SÖRF SAHNESİ YORUMU

Filmin önemli karakterlerinden Barış Arduç ise, filmin sörf sahnelerine dikkat çekerek, "Ege karakteri benim için farklı bir deneyim oldu. Çeşme'nin doğal güzellikleri ve Ege'nin rahat yaşam tarzı beni çok etkiledi. Hande ile aramızda harika bir uyum vardı. Onunla çalışmak çok keyifliydi. Filmdeki sörf sahneleri çok eğlenceliydi. Sörf yapmak benim için de harika bir deneyim oldu. Umarım izleyiciler filmimizi beğenirler ve keyifli vakit geçirirler." diye konuştu.