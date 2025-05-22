Sivas Belediyesi tarafından bu yıl Kovalı Mevkii’nde kurulan Kurban Pazarı’nda satış yapacak besicilerin yerleri kura çekimiyle belirlendi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimiyle çadır ve padok alanlarının dağılımı yapıldı. Kura çekimine katılan besiciler, memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve ekibine teşekkür etti.

Kurban satışlarının yapılacağı yeni pazar alanında ise Belediye ekipleri tarafından yapılan kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Satışlara bugünden itibaren başlanacak.

Bu yıl kurban pazarının, Canlı Hayvan ve Ot Borsası olarak inşa edilen ancak uzun süredir kullanılmayan Kovalı’daki tesislerde kurulması hem satıcılar hem de vatandaşlar için daha hijyenik, düzenli ve ulaşılabilir bir alışveriş ortamı sunuyor.