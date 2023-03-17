Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday yarışı bazı kardeşleri de karşı karşıya getiriyor. Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hıfzullah Canpolat ile kardeşi Metin Canpolat karşı ittifaklardan aday oldu.

Hıfzullah Canpolat AK Parti'den Siirt milletvekilliği için aday adayı olurken, birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapan iş insanı Metin Canpolat ise İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge milletvekili olmak için başvuru yaptı.

Siirt Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanlığı yapan Metin Canpolat, hali hazırda Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk İş İnsanları Platformu başkanlığı görevini sürdürüyor. Uluslararası bir çok firmada yöneticilik yapan Canpolat, çok sayıda şirkete danışmanlık yapmaya devam ediyor. İstanbul ikinci bölgede sosyal faaliyetlerle dikkat çeken Metin Canpolat, Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olabilmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hamlesine katkıda bulunabilmek amacıyla İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adaylığını açıkladı.