Çelenk sunum töreninde yeni pamuk sezonunun başlaması ile ilgili konuşan Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ovası’nda bu yıl 330 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılmasını beklediklerini ifade etti.



Ekimlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, bu ay sonuna kadar ekimlerin tamamlanacağını söyledi. Havaların ekim şartlarına uygun hale gelmeye başladığını belirten Mustafa Tanyeri, “İnşallah hatasız, kazasız, bol bereketli bir yıl olur” dedi.



330 bin dekar civarında alana pamuk ekimi yapılacağını tahmin ettiklerini belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; geçen yıl buğday ekim alanı fazla olduğundan 260 bin dekar alanda pamuk ekimi yapıldığını, bu yıl pamuk ekiminin geçen yıla göre artış gösterdiğini söyledi.



Girdi maliyetlerinin yüksek olmasının pamuk üreticisini zorlamaya devam ettiğini bu nedenle yeni sezona sıkıntılı başladıklarını ifade eden Mustafa Tanyeri; ne şartlarda olursa olsun, üreticilerin üretime devam edeceğini söyledi.



“Her parsele iki su”

Bu yıl su sıkıntısının yaşanmayacağını umduklarını belirten Mustafa Tanyeri, her parsele iki suyun verileceğini söyledi. ‘Son yağışlarla barajlarda su durumunun biraz daha iyi bir seviyeye geldiğini biliyoruz’ diyen Mustafa Tanyeri; “İki suyu tamamladıktan sonra eğer barajlarda su durumu iyi olursa üçüncü su da verilecek. 2021 yılında iki su iler pamuk üretmiştik. Hatta 2021 yılında buğday ekili alanlara sadece tav suyu verilebilmişti. Ama bu yıl her parsele iki su verilecek"dedi.