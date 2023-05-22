Söke Ovası'nda havaların yağışlı gitmesi sebebiyle gecikmeli yapılan pamuk ekimi yavaş yavaş tamamlanıyor. Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde tarlalarda pamuğun gelişim sürecini anbean takip etmek için dijital tuzaklar kuruldu.

Yeşilkurt çizgili yaprak kurdu ve yaprak kurduna karşı kurulan, aynı zamanda iklim şartlarının da takip edebileceği kameralı tuzaklarının aktif edilmesinin ardından; Savuca, Sazlı, Özbaşı, Sarıkemer, Cumhuriyet ve Serçin Mahallelerin pamuk alanlarının sezon boyunca takibi teknik ekip tarafından yapılacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ile müşterek proje ile ortak yürütülen dijital kameralı tuzak kurum çalışmaları tamamlandı. Yeşilkurt çizgili yaprak kurdu ve yaprak kurduna karşı kurulan ve aynı zamanda iklim şartlarını da takip edebileceğimiz kameralı tuzaklarımızın kurulumu ve aktif edilmesi ile; Savuca, Sazlı, Özbaşı, Sarıkemer, Cumhuriyet, Serçin Mahallelerinki pamuk alanlarının sezon boyunca takibi teknik ekip tarafından yapılacaktır. Cihazlardan elde edilen veriler üreticilerimizin ve teknik ekibimizin cep telefonlarına aplikasyonlar indirilerek anlık durum bağlantıları ile takip edilebilecektir" denildi.