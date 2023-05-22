İzmir'de yapılan şampiyonada Söke’nin başarılı atleti Öykü Ceylin Tekdal, U16 100 metre engelli seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı. Tekdal, rekorla birlikte birinciliğe koştu. Geçtiğimiz Şubat ayında 60 metre engelli kategorisinde elde ettiği Türkiye birinciliği derecesi sonrasında Öykü Ceylin Tekdal, bu kez Türkiye rekoru kırarak Söke’nin gururu oldu. 14.17’lik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Öykü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Konya’da yapılacak finallerde Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökecek.