Hava kirliliğine dair sağlık endişeleri üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da hava kalitesinin ölçülmesine yönelik istasyon kurdu.MANİSA (İGFA) - Soma Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle ilçede iki ay süreyle anlık olarak kükürt dioksit ve havada asılı partikül madde (PM) ölçümleri yapılacak. Ölçümlerden çıkacak sonuçlar, Ege Temiz Hava Merkezi tarafından yapılan ölçümlerle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Hava Kirliliği Laboratuvarı'nda incelenerek sonraki çalışmalar için dayanak oluşturacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziye Ayol arasında hizmet protokolü imzalanarak ilçede hava kirliliği ölçümü için çalışmalara başlandı.

İlk olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bayram koordinatörlüğünde, beş öğretim üyesinden oluşan ekip, Soma Millet Bahçesi'nde Manisa Büyükşehir Belediye İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Soma Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü’yle birlikte ölçüm istasyonu kurulumunu gerçekleştirdi. Gerekli yer ve enerji temini de Soma Belediyesi tarafından sağlandı. İstasyon, anlık ölçümlere başladı.

En Çok Bebekler Ve Çocuklar Etkileniyor

Hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığı için en büyük çevresel tehditlerden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ve sağlıklı yaşam süresinin kısalmasına neden olan bu sorun, Soma’da da ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Soma Termik Santrali’nin bulunduğu ilçede hava kirliliği seviyesi sık sık yasal sınırları aşıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporlarına göre; Soma, Türkiye’de hava kirliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu durum, özellikle bebekler ve çocuklar başta olmak üzere, solunum yolu hastalıklarına yatkın bireyler için büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlar da hava kirliliği konusunda uzun süredir şikayetlerini dile getirirken kurulan istasyonun sağlıklı ve temiz bir çevre için önemli bir adım olması bekleniyor.