Tele1 kanalında çıkan habere göre CHP, gazeteci ve yazar unvanını kullanarak ‘şantaj yöntemiyle’ kitap yazdığı iddia edilen Ergun Poyraz hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’li milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Poyraz’a sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP’li siyasetçiler, Poyraz’ın iftira ve dinci çevrelerle iş birliği yaparak hakaret ve şantaj dolu yayınlar gerçekleştirdiğini belirtti.

KİTAP FUARINDA YOLSUZLUK YAPTI

Ergenekon Davası’nda hapis yatan Ergun Poyraz, Aydın’a yerleşmişti.

Kuşadası Belediyesi, bu mağduriyeti nedeniyle kendisine destek için kitap fuarı işini Poyraz’a vermişti.

Poyraz ise kitap fuarında yolsuzluk yaptığı için belediye tarafından uyarılmıştı.

Poyraz’ın, ücretsiz vermesi gerektiği stant yerlerini parayla verdiği ortaya çıkmıştı.

Poyraz ile belediyenin ilişkileri daha sonra kopmuştu.

Poyraz, yaşanan bu sürecin ardından CHP’li belediye ile ilgili bir kitap yazdığını belirterek yine şantaj yöntemine başvurmuştu.

GERİCİ AKİT İLE DUYURDU

Poyraz, söz konusu kitap ile ilgili gerici Akit gazetesine konuşmuş ve aslı olmayan yolsuzluk iddialarında bulunmuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Poyraz ile ilgili şunları söyledi: “2020 yılından bugüne kadar sistematik olarak gerek şahsımı gerekse partimiz hedef alan birçok yalan, iftira ve kumpas eyleminin baş aktörü olmaktan da geri durmamıştır. Tek tek ifşa olan Ergün Poyraz, işlediği aleni suçlar sebebiyle adalet önünde hesap vermelidir” diye konuştu.

CHP’Lİ TEZCAN: KİTAP DEĞİL İFTİRA DERLEMESİ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise Poyraz hakkında şunları söyledi: “Gazetecilik, iftiracılık değildir. Bu şahıs gazeteci değildir, iftira derlemeleri yapan biridir. Hiçbir dayanağı olmayan iftiralara çok rahat atabilme konusunda ihtisaslaşmış biridir. Bunu bir gazeteci beyanı olarak değil müfterinin beyanı olarak görüyorum. Kitapla iftira derlemesini de ayırmak lazım. Sözü edilen kitap, bir kitap değil, iftira derlemesidir.”

CHP’Lİ YILDIZ: GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİ MESLEKTEN ATMALI

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Poyraz’ı gazetecilik örgütlerinin meslekten atması gerektiğini belirterek, “Son günlerde hangi odaklara hizmet ettiği net olarak anlaşılan Ergün Poyraz ismindeki kişi kendisinin gazeteci yazar olarak tanıtarak gerek şahsıma gerek milletvekili olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe yöneticilerimize yönelik hakaret, iftira, yalan içerikli paylaşımlardan fazla geçmemektedir. Bu şahsın gazeteci yazar olmadığı aşikârdır. Kendisinin biyografik geçmişine bakıldığında bir yalan iftira içerikli haberler yapma konusunda ihtisas yapmış biri olduğu ortadadır” açıklamasını yaptı.

CHP KUŞADASI İLÇE BAŞKANI: DİSİPLİN DOSYASI HAZIRLADIK

Yazar Ergün Poyraz’ın disiplin sürecini anlatan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız, iftira içerikli sosyal medyada paylaşımları yapmakta ve bu kamuoyunu artık bizi ciddi anlamda rahatsız etmekteydi. Kendisiyle ilgili bir disiplin dosyası hazırladık ve bu disiplin dosyasını genel merkezimize gönderdik” dedi.