Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yıllardır açılamayan ulaşım yolunun yerel seçimlere 1 yıl kala yapılmaya başlanması bazı vatandaşlar tarafından “Seçim yaklaştı Başkan Yıldırımkaya çalışmaya başladı” şeklinde yorumlandı.

Aydın’ın Paris’i olarak anılan Atça Mahallesi’nin de içinde bulunduğu Sultanhisar ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yıllardır açılamayan Yukarı Kavaklı ulaşım yolu için çalışmaların başladığını duyurdu. Uzun süredir hizmet üretmediği gerekçesiyle bir çok vatandaşın tepkisini çeken Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın bu hamlesi ise “Seçim yaklaştı Başkan Yıldırımkaya çalışmaya başladı” şeklinde yorumlandı.

“Çalışmalara başlamış bulunmaktayız”

Yukarı Kavaklı’ya giden ve itfaiyenin dahi giremediği ulaşım yolunun açılmasına ilişkin Başkan Yıldırımkaya “İlçemiz Eskihisar Beyazıt Mahallemizdeki vatandaşlarımızdan aldığımız muvafakatname ile Yukarı Kavaklı’ya giden, yıllardır açılamayan ve herhangi bir yangında itfaiyenin dahi giremeyeceği ulaşım yolumuzun açılması için gerekli çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Sadece yolumuzu da açmakla kalmayıp 4 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğunda istinat duvarının örülmesi için de gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır” dedi.