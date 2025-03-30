Ramazan Bayramı’nda evinin konforunda oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncular için son dönemin en iyi oyunlarını derledik.İSTANBUL (İGFA) - Oyuncular için sektör temsilcilerinden Oyunfor, son dönemin en iyi oyunlarını derledi.

İşte bayram tatilinde ev konforunda değerlendirilebilecek oyunlar...

ASSASSİN’S CREED SHADOWS

Çalkantılı bir süreçten geçen ünlü Fransız devi Ubisoft, oyuncuları Japonya’ya davet ettiği yeni Assassin’s Creed oyununda yine büyük bir başarı yakaladı. Yenilenmiş AC mekanikleriyle birlikte gelen Origins’den beri seriye kötü bir oyun eklemeyen firma, AC Shadows’da da bu başarısını sürdürüyor. Eski Japonya’nın tüm ünlü özelliklerini barındıran ve iki farklı tipte oynanışa sahip karakteri kontrolünüze bırakan AC Shadows, Oyunfor ekibi gibi kocaman bir dünyada uzunca vakit geçirmek isteyen -özellikle Japon kültürüne uygun duyan- oyunculara keyifli vakitler vadediyor.

ASTRO BOT

Eğer bir PlayStation 5 sahibiyseniz, yaşınız kaç olursa olsun Astro Bot’un sunduğu eğlenceyi sonuna kadar yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Birçok farklı temaya sahip, son derece özenle hazırlanmış dünyalarda geminizi tamir edecek parçaları ve kayıp Astro Bot arkadaşlarınızı aradığınız oyun, hem oynanış açısından, hem de Sony’nin kendi oyunlarına yaptığı tonlarca göndermeyle gerçek bir klasik olduğunu kanıtlıyor.

MARVEL RİVALS

Marvel Vs. Capcom serisinden beri Marvel karakterlerini kontrol etmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Tamamıyla bedava oynanabilen bir oyun olması ve Overwatch ve türevi oyunlara benzerliğiyle bünyenize anında aşılanan Marvel Rivals, birçok ünlü Marvel kahramanını, farklı oynanış özellikleri ve stratejileriyle kontrolünüze bırakıyor. Hızlı maçlar, bolca aksiyon ve özel takım hareketleriyle çeşitlenen oynanış -Oyunfor ekibinin tüm üyelerinin olduğu üzere- Marvel fanatikleri için bulunmaz bir oyun keyfi sunuyor.

SPLİT FİCTİON

It Takes Two’nun yapımcıları olan Hazelight Studios’un yeni, iki kişilik oyun mucizesi Split Fiction, beklendiği gibi yine büyük bir başarıya imza attı. Bilim-kurgu ve fantezi dünyalarında sıkışmış iki karakterin hikayesini konu eden oyun, yine takım çalışmasını ön plana koyuyor ve sizi yan görevler dahil, birçok bölümde, sağlam bir mücadeleye davet ediyor. Özellikle aynı evi paylaşan ve “akşam ne yapsak” sorusunu soran çiftlere, arkadaşlara hitap eden oyunun bir güzel özelliği de Friend’s Pass ile, oyunun tek kopyasıyla internet üzerinden bir başka arkadaşınızı oyuna bedava olarak davet etmenize olanak tanıması.

BALATRO

Bir iskambil oyunu nasıl bu kadar popüler olur, merak ediyor musunuz? Elbette rogue-like unsurları oyuna entegre ederek. Büyük ihtimalle yapımcısının bile böyle bir başarıya ulaşacağını tahmin edemediği Balatro, yüksek sistem gereksinimi istemeyen, her an oynayabileceğiniz, zekice hazırlanmış bir oyun. Rastgele gelişen oyun yapısı ve uygun fiyatıyla, Balatro mutlaka denemeniz gereken “farklı oyunlar” listesine en yüksek sıradan giriyor.

MONSTER HUNTER WİLDS

Hali hazırda başarılı bir firma olan Capcom’un kar payının büyük ölçüde artmasını sağlayan Monster Hunter serisi, Monster Hunter Wilds ile birlikte yine büyük bir başarı yakaladı. Şubat sonunda piyasaya çıkan oyun, yine kocaman bir dünyada, birbirinden farklı ve her biri üstesinden gelmek için farklı stratejiler isteyen yaratıkları önümüze çıkartıyor. Oyun aynı zamanda, seride ilk defa çapraz platform desteği sunarak çok daha fazla oyuncunun oyunda bulunmasını da sağlıyor. “Canavar yakalama” oyunlarından hoşlanıyorsanız, Monster Hunter Wilds tam size göre bir yapım.

SİD MEİER'S CİVİLİZATİON VII

Yıllardır kütüphanemizde olan ve oynanmayı bekleyen bir Civilization oyunu vardır ve yedincisinin bu arşivde tozlanmasını istemiyorsanız, bu ünlü strateji oyununu alıp bayramda değerlendirebilirsiniz ve şundan da emin olabilirsiniz ki bayramın bitiminde, her boş vaktinizde oyuna dönmek isteyeceksiniz. Uygarlığınızı diplomasi veya diğer uygarlıkları ele geçirme yöntemiyle geliştirmeye çalıştığınız ünlü strateji oyunu, bu versiyonuyla da yine iyi bir iş başarıyor.

KİNGDOM COME: DELİVERANCE 2

15. yüzyıl’da bir şövalye olmak ister misiniz? Hem de kocaman, buram buram Ortaçağ kokan bir dünyada? Cevabınız evetse, bu mücadeleci ama bir o kadar da iyi bir macera sunan oyunu mutlaka denemelisiniz. Önceki oyunun üstüne her anlamda daha fazlasını koyan oyun, zaman ve sabır istiyor ama sizi bambaşka bir dünyaya götürmeyi de vadediyor. Her kısmında güzel sürprizler sunan, RPG öğelerini çok iyi kullanan oyunu tüm Oyunfor ekibi gözden geçirmenizi tavsiye ediyor.