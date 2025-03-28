Sanayi sektörünün üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Galaksiya’nın spin-off’u Time Reactor, Siskon’dan 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka, sanayi sektöründe büyük bir dönüşüm yaratıyor. Üretim hatlarından ve makinelerden gelen zaman serisi bazlı veriler yapay zeka ile analiz edilerek, olası arızalar önceden tespit ediliyor ve üretim süreçleri daha verimli hale getiriliyor. Dolayısıyla bu alana yapılan yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olan Time Reactor, Siskon Endüstriyel Otomasyon ve Yazılım’dan 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Bu yatırımla birlikte Time Reactor’ün kestirimci bakım ve kestirimci kalite alanlarındaki çözümlerini daha geniş bir sanayi ekosistemine ulaştırması ve hem Türkiye’de hem de global pazarda daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, endüstride yapay zeka destekli veri analitiği çözümlerinin yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, hata oranlarının düşürülmesi ve sanayi işletmelerinin kestirimci bakım teknolojilerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Time Reactor’ün yolculuğu hakkında bilgiler veren Time Reactor CTO’su Tayfun Gökmen Halaç, “Finans, üretim ve enerji gibi alanlarda kullanılan zaman serisi verilerinin özel yapay zeka çözümlerine duyduğu ihtiyacı görerek iki yıl önce çalışmalara başladık ve TÜBİTAK destekli bir projeyle derin sinir ağları üretebilen bir yapay zeka geliştirdik. Araştırma sürecinde elde ettiğimiz başarıların birçok akademik çalışmadan daha ileri seviyede olduğunu görünce bu teknolojiyi ayrı bir ürüne dönüştürme ve bir spin-off olarak konumlandırma kararı aldık. Görüntü ve metin tabanlı yapay zeka çözümlerinde yaşanan yapay zeka devrimi, yakında zaman serisi verilerinde de gerçekleşecek ve Time Reactor bu dönüşümün öncülerinden biri olacak.

Time Reactor, üretim süreçlerinde anomali tespiti ve geleceğe yönelik tahminleme yapabilen bir yapay zeka platformudur. Zaman serisi bazlı verileri işleyerek sanayi tesisleri, üretim bantları ve otomasyon sistemlerinde verimlilik ve optimizasyon sağlar. Yapay zeka uzmanına duyulan ihtiyacı azaltarak şirketlerin daha hızlı ve etkin çözümler üretmesine olanak tanır. Siskon’un bu yatırımı da hem Time Reactor’ün gelişimine hem de yapay zekanın sanayideki etkisinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

DURGUN: “YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİNİN ENDÜSTRİYEL OTOMASYONUN GELECEĞİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Time Reactor’e yapılan yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Siskon Endüstriyel Otomasyon ve Yazılım Kurucu Ortağı Muvaffak Amasya, “Sanayi tesislerindeki makineler ve üretim bantları sürekli olarak veri üretiyor. Bu verilerin anlamlandırılması yalnızca kestirimci bakımda değil, üretim kalitesini üst seviyeye çıkarmada da kritik bir öneme sahip. Önceden yalnızca geçmişe bakarak süreçleri optimize ediyorduk ancak artık geleceği de şekillendirebilecek durumdayız.

İşte bu nedenle, Time Reactor gibi zaman serisi verilerini işleyen yapay zeka çözümlerinin endüstriyel otomasyonun geleceği olduğuna inanıyoruz. Yapay zeka artık yalnızca bir yenilik değil, küresel rekabetin getirdiği bir zorunluluk. Geleceğin fabrikaları, geçmişin verileriyle yaşayan değil, geleceği öngörerek hareket eden sistemler olacak. Yaptığımız yatırım ile Time Reactor’ün sanayide yapay zeka çözümleri üretme vizyonu ile Siskon’un üretim süreçlerine yönelik köklü deneyimini birleştiriyor ve sektörde yeni bir dönem başlatıyoruz. Bu yatırım, Siskon’un yapay zeka destekli üretim çözümlerine yönelik küresel vizyonun bir parçasıdır” diye konuştu.