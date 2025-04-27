TCG BÜYÜKADA korveti, LIMA 2025 Fuarı’na katılmak üzere seyirdeyken Cibuti Limanı’nı ziyaret etti. Ziyaret, ikili askeri ilişkileri güçlendirme ve Türk savunma sanayisini tanıtma amacı taşıyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG BÜYÜKADA korvetinin, Malezya’da düzenlenecek 17’nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık Fuarı’na (LIMA 2025) katılmak üzere seyirde olduğunu duyurdu. Gemi, bu kapsamda Cibuti Limanı’nı ziyaret etti.

Ziyaret, bölge ülkeleriyle ikili askeri ilişkileri geliştirmeyi, Türkiye ve Deniz Kuvvetleri’nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve Türk savunma sanayisini tanıtmayı hedefliyor.

TCG BÜYÜKADA, fuar öncesi gerçekleştirdiği bu tür ziyaretlerle Türkiye’nin deniz gücünü ve savunma kabiliyetlerini uluslararası alanda sergiliyor.