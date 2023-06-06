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Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Külliye Camii istikametinden Manavgat Irmağı istikametine gitmekte olan minibüsün arkasında bulunan römorkunun üzerindeki tekne, mekanizmasının boşa çıkması nedeniyle yol ortasına düştü. Teknenin düşmesi nedeniyle Yunus Emre Caddesi’nde yol araç trafiğine kapatılırken, çekicinin gelerek tekneyi bulunduğu yerden kaldırarak römorkun üzerine alması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı.

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