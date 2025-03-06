Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Genel Başkanı Oktay Akçın, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu.BURSA(İGFA) - TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, TÜİK’in yıllardır enflasyonun düşük gösterilerek milyonlarca emekli ve çalışanların maaşını düşük almasına sebep olunduğuna dikkat çekerek; Türkiye Cumhuriyeti için yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasında ve büyümesinde pay sahibi olan emeklilerin rahat ve refah yasayacakları bir dönemde yoksulluğa ve açlığa mahkum edildiğini söyledi.

TÜİK’in enflasyon oranlarındaki kanunsuzluğu yüzünden maaşlardaki adaletsizliğe hukuk yoluyla karşı çıkmayı istediklerini ifade eden Oktay Akçın; davalı tarafın enflasyon verilerini şeffaf bir şekilde açıklamadığını vurguladı.

Emeklilerimizin büyük bir bölümü açlık ve sefalet içerisinde yaşarken TÜİK'in sanki dalga geçer gibi enflasyon rakamlarını düşük gösterdiğini belirten Akçın, "TÜİK'in enflasyon hesabı hayatımızı baskıladı, bizi yoksulluğa sürükledi. TÜİK’inaçıkladığıenflasyon oranı milyonlarca vatandaşımızın gelirini doğrudan etkiliyor. Ortaya konan verilerin hiçbir gerçekliği olmadığı gibi zayıf ve tutarsızlıklar göstermektedir. TBMM ve siyaset kurumu soruna çözmek için irade göstermek şöyle dursun adeta yangına benzin döküyor. Emekliler olarak bizlere mahkemeye gitmekten başka bir seçenek bırakmıyor. TÜİK suçu SGK’ya, SGK suçu TÜİK’e atıyor. Olan emeklilerimize oluyor. Yeter artık. Yaklaşık 20 milyon emekli geçinemiyor, barınamıyor. Yetkililere ve siyaset kurumuna sesleniyoruz bu adaletsizlik son bulsun. Bizler hakkımızı istiyoruz, milyonlarca dar gelirli emeklimizin hakkına sahip çıkıyoruz. Bu dava milyonu bulan emeklinin davasıdır.” diye konuştu.

Davanın kamu yararı niteliği de taşıması yönüyle oldukça önemli olduğuna dikkat çeken TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, milyonlarca emeklinin mahkemeden çıkacak kararı beklediğini işaret ederek; emeklilerin enflasyonun sebebi olarak görülemeyeceğini ve yıllarca devletine milletine hizmet eden emeklilerin mahkemenin vereceği adil karar neticesinde istedikleri zammı alacaklarına inandığını söyledi.