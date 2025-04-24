Türk Silahlı KuvvetlMilli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Geçtiğimiz hafta 5 PKK’lı terörist teslim olurken, hudutlarda 97 şahıs yakalandı, 1.905 kişi engellendi.eri, ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürürken, son bir haftadaANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı.

TSK’nın, milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı kararlılıkla mücadele ettiği vurgulayan Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 2 PKK’lı terörist barınma alanlarından kaçarak, 3’ü ise mağarada teslim ol çağrısına uyarak toplam 5 terörist teslim olduğunu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Tuğamiral Aktürk, Suriye’deki harekât bölgelerinde ise mayın, el yapımı patlayıcı ve tünel tespit-imha çalışmaları aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalandı. 1.905 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/H7G4gNiOcd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2025

Öte yandan son bir haftada, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu 97 şahıs yakalandığının belirtildiği haftalık toplantıda, bin 905 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini, 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısının bin 562’ye, engellenenlerin sayısı ise 25 bin 614’e ualştığı kaydedildi.