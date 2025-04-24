Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde şeker pancarı, tohumluk patates ve mini yumru patates ekimlerine start verdi.KONYA (İGFA) - 14 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen ekim faaliyetlerini yerinde inceleyen Erkoyuncu, iklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkilerine dikkat çekerek çiftçilere önemli mesajlar verdi.

“20 NİSAN’DAN ÖNCE EKİM YAPMAYIN” ÇAĞRISI

Başkan Erkoyuncu, ekim zamanlamasının önemine vurgu yaparak, “20 Nisan’dan önce ekim yapılmamalı” uyarısında bulundu. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerinin hissedildiği bu dönemde, erken ekimlerin risk oluşturduğunu belirten Erkoyuncu, “Son 5-8 yıldır ‘Nisan sendromu’ dediğim yalancı baharı yaşıyoruz. Erken ekilen pancarlar soğuktan zarar görüyor. Bu yıl durum daha da ciddi. Çiftçilerimizin aceleci davranmaması, 20 Nisan sonrasını beklemesi gerekiyor” dedi. Erkoyuncu, erken ekimlerin maliyetleri artırdığını, özellikle yüksek maliyetli konvize tohumların tekrar ekilmesi durumunda birim alanda yüzde 15’lik ek yük getirdiğini vurguladı. Çiftçilere, tarım ürünlerinin ekiminde daha hassas ve planlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

KONYA OVASI’NDA SU KRİZİ: KIRMIZI ALARM

Konya Ovası’nın susuzlukla mücadele ettiğini belirten Erkoyuncu, yeraltı sularının kritik seviyede olduğunu ve “kırmızı alarm” verdiğini söyledi. Bölgedeki tarımsal sulamanın büyük ölçüde yeraltı sularıyla yapıldığını hatırlatan Erkoyuncu, “Suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Yeraltı su rezervlerimiz birkaç yıl içinde tükenebilir. Bu nedenle dış havzalardan Konya Ovası’na su transferi projesi hayati önem taşıyor” dedi.

