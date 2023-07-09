Havalimanı, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni Ercan Havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılış, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" dedi.

Bakan Uraloğlu, modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı olan Ercan Havaalanı'nın turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ve Türkiye Yüzyılı'nın sadece Türkiye'yi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacağını söyledi.

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz ay ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu Ercan Havalimanı, en son teknoloji ile donatılan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduruyor. İçerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor.