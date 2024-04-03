AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı Tecno Eskişehir Tırmanma Yarışı 06-07 Nisan tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından, ICRYPEX ana sponsorluğunda, Mihalgazi Belediyesi ve Tecno Mobile katkılarıyla Sakarıılıca’da gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - 7.5 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden koşulacak yarışta, 41 sporcu 5 ayrı kategoride mücadele edecek. 06 Nisan Cumartesi günü saat 12.45’de Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek olan seremonik start ile başlayacak olan yarış, aynı gün 14.00 ve 15.30 saatlerinde antrenman çıkışları ile devam edecek.

07 Nisan Pazar günü Saat 11.00’den itibaren 1.Çıkışı ile başlayacak olan yarış 2 çıkışın ardından, saat 15.00’de Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.