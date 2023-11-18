Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni, yarın saat 13.00’te TOBB İkiz Kuleler’de yapılacak.ANKARA (İGFA) - 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında düzenlenecek törenin açılış konuşmaları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk tarafından yapılacak.

Törende, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki ana kategoride ödüller verilecek.

.