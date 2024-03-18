TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da Darüşşafaka Lassa ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. Haftasında 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da sahasında Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda alacağı sonuçlarla play-off’a girmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, evinde kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi arzularken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.