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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı Anadolu Efes karşılaşmasını 85-75 kaybetti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes’e konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Mustafa Kurtuldum, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 7-0’lık başlangıcına Austim Wiley, Caleb Homesley ve Cassius Winston ile karşılık vererek durumu 7-7’ye getirdi.

Televizyon molasına 9-7 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girilse de mola dönüşü Caleb Homesley, Ege Demir ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla 9-13 üstünlüğü sağlayan Bursa ekibi, rakibin dış atışlarına engel olamayınca 7. dakika sonunda skora bir kez daha denge (15-15) gelirken, ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda J.J. O’Brien’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip takım sayıları karşısında J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in serbest atış sayılarıyla 14. dakikada durumu 30-28 yaptı. Anadolu Efes üst üste bulduğu basketlerle 17.30’da skoru 41-33 yaparken, geri adım atmayan Mavi Yeşilli takım, Zeljko Sakic ve Cassiust Winston’un sayılarıyla 18. dakikada farkı 4’e çekti: 41-37. Çeyrek sonunda fark ev sahibi takım lehine çift hanelere (47-37) çıkarken, TOFAŞ soyunma odasına Zeljko Sakic’in basketi sonrası 47-39 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan Anadolu Efes farkı 15’e (47-39) çıkarırken, bu seriye J.J. O’Brien’ın üçlüğü son verdi. Mola dönüşü TOFAŞ, J.J. O’Brien ve Austin Wiley ile skor üretse de ev sahibi takım 26. dakikada 19 sayılık farkı (67-48) yakaladı. Çeyrek sonunda Tolga Geçim ve Ege Demir’in sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Bursa temsilcisi, son çeyreğe 73-58 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında savunma direncini artıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston’ın üçlüğüyle 21.50’da farkı 11’e indirdi: 73-62. J.J. O’Brien ve Tolga Geçim’in basketleriyle bitime 4.41 kala farkı bu kez 9’a (77-68) çeken konuk takım, dış atışlarda istediği sayıları bulamayınca parkeden 85-75 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 18 sayı; J.J. O'Brien 17 sayı; Caleb Homesley 12 sayıyla oynarken; Omar Prewitt ve Luke Maye yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 18 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Türk Telekom ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 14 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak.