FIBA Europe Cup’ta ilk 3 maçını kazanarak A Grubu’nda turu garantileyen TOFAŞ, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Keravnos ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da oynanacak mücadele Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda A Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 4. hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’a konuk olacak. Grubunda 3’te 3 yaparak bu maç öncesinde ilk 2 sırada yer almayı ve üst tura çıkmayı garantileyen Bursa ekibi, Keravnos deplasmanında da kazanarak grup liderliğini de garanti altına almak isterken; TOFAŞ’ın Bursa’daki mücadelede 99-81 mağlup ettiği Keravnos, evinde oynadığı Basketball Löwen Braunschweig maçını 95-94 kazanmış; ardından deplasmanda Petrolina AEK Larnaca’ya 82-73 kaybetmişti.

30 Ekim Çarşamba günü Lefkoşa’daki Costas Papaellinas Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.

Baja Bolu eşsiz doğasıyla büyüledi Baja Bolu eşsiz doğasıyla büyüledi

TOFAŞ Basketbol Takımı bu karşılaşmanın ardından FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de evinde gruptaki bir diğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında ise 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Bursaspor Basketbol ile karşılaşacak.

Kaynak: igf