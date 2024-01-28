TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında evinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 98-77 mağlup etti.Duygu DOĞAN (BURSA İGFA)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

TOFAŞ'ın pilot takımı deplasmanda yendi TOFAŞ'ın pilot takımı deplasmanda yendi

TOFAŞ Spor Salonu'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodunu Yukatel Merkezefendi Belediyesi 19-23 önde tamamladı. İkinci periyotta oyununu bulan TOFAŞ öne geçerek soyunma odasına 47-40 önde girdi. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında TOFAŞ oyununu sürdürdü. Merkezefendi'nin çabası yetersiz kalınca final periyoduna ev sahibi ekip 72-60 önde girdi. 
Son çeyrekte TOFAŞ farkı artırdı karşılaşma 98-77 tamamlandı. 

Salon: TOFAŞ Spor Salonu 
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcı oğlu, Göksun Öz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 25, Cassius Winston 12, Tevfik Akdamar, Caleb Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Evren Demirci, Ege Demir 9, J. J. O B'brien 15, Zeljko Sakic 8, Austin Wiley 18, Mustafa Kurtuldum

Yukatel Merkezefendi: Muhaymin Mustafa, Nate Mason 21, Nike Dejur Sibande 18, Atahan Altıok, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş , Vrenz Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Marko Pecarski 6, Roko Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4 

1. Periyot: 19-23
Devre: 47-40
3. Periyot: 72-60

5 faule çıkan:Vrenz Bleijenbergh