TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında evinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 98-77 mağlup etti.Duygu DOĞAN (BURSA İGFA)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.
TOFAŞ Spor Salonu'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodunu Yukatel Merkezefendi Belediyesi 19-23 önde tamamladı. İkinci periyotta oyununu bulan TOFAŞ öne geçerek soyunma odasına 47-40 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında TOFAŞ oyununu sürdürdü. Merkezefendi'nin çabası yetersiz kalınca final periyoduna ev sahibi ekip 72-60 önde girdi.
Son çeyrekte TOFAŞ farkı artırdı karşılaşma 98-77 tamamlandı.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcı oğlu, Göksun Öz
TOFAŞ: Özgür Cengiz 25, Cassius Winston 12, Tevfik Akdamar, Caleb Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Evren Demirci, Ege Demir 9, J. J. O B'brien 15, Zeljko Sakic 8, Austin Wiley 18, Mustafa Kurtuldum
Yukatel Merkezefendi: Muhaymin Mustafa, Nate Mason 21, Nike Dejur Sibande 18, Atahan Altıok, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş , Vrenz Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Marko Pecarski 6, Roko Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4
1. Periyot: 19-23
Devre: 47-40
3. Periyot: 72-60
5 faule çıkan:Vrenz Bleijenbergh