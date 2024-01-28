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TOFAŞ: Özgür Cengiz 25, Cassius Winston 12, Tevfik Akdamar, Caleb Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Evren Demirci, Ege Demir 9, J. J. O B'brien 15, Zeljko Sakic 8, Austin Wiley 18, Mustafa Kurtuldum

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında evinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 98-77 mağlup etti.Duygu DOĞAN (BURSA İGFA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

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