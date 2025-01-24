TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde ikinci devrenin açılış haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka’ya konuk olacak. 25 Ocak Cumartesi günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 16. haftasında TOFAŞ deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geliyor.

Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamlayan ve geçen hafta Karşıyaka deplasmanından 81-93’lük galibiyetle dönen Bursa ekibi, sezonun ikinci devresine de kazanarak başlamayı hedeflerken; Mavi Yeşillilerde bu önemli mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk yarısını 10 galibiyet-5 mağlubiyet ile kapatan Beşiktaş ise geçen hafta sahasında Türk Telekom’u 96-88 mağlup etmiş; hafta arasında da oynadığı BKT Eurocup maçında Trefl Sopot’u 87-72’lik skorla geçmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan mücadelede TOFAŞ, Siyah Beyazlı rakibini 99-95 mağlup etmişti.

25 Ocak Cumartesi günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak 16. hafta müsabakası saat 20.30’da başlayacak.

BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.