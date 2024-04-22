TOFAŞ’ın pilot okulu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Kütahya’da gerçekleştirilen Okulsporları Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - >TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından oluşan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sonucunda üçüncü oldu. Bursa şampiyonu olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Konya Özel Diltaş Ortaokulu’nu 88-59 yenmeyi başaran Macide Gazioğlu, ikinci maçında İstanbul Özel Güneşli Okyanus Ortaokulu’na 77-68 kaybetse de grup ikincisi olarak A Grubu birincisi Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile çapraz maçında karşı karşıya geldi. Antrenörlüğünü TOFAŞ’ın altyapı antrenörlerinden Hicran Aras ve Oğuz Yaman’ın yaptığı Kırmızı Siyahlılar, bu maçta parkeden 58-68 mağlup ayrılsa da organizasyonun son gününde Gaziantep Özel Doğa Ortaokulu’nu 77-54 yenmeyi başararak turnuvayı üçüncülükle tamamladı.