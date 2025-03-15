TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 21. haftasında sahasında Darüşşafaka Lassa’yı ağırlayacak. Yarın Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefleyen TOFAŞ, 21. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa’yı konuk ediyor. Ligde 14 galibiyet-6 mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alan ve bu sezon sahasında oynadığı 9 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Mavi Yeşilliler, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken, Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde 7 galibiyet-13 mağlubiyet ile 13. sırada yer alan Darüşşafaka Lassa ise oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet alarak çıkışa geçerken, İstanbul ekibi son olarak sahasında Türk Telekom’u yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı TOFAŞ Basketbol Takımı 78-87’lik skorla kazanmıştı.

Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 21. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.