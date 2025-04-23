Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan Tohum Takas Şenliği için çalışmalarına devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Takas Şenliğine hazırlık çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şenlikte dağıtılması planlanan fideler için üretim çalışması gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarına atalık tohumlardan ekilen domates, biber ve patlıcan tohumları filizlenmelerinin ardından şaşırtma işlemi için viyolelere alınıyor. Viyolelerde devam edecek büyütme işleminin ardından domates, biber ve patlıcan fideleri şenlik kapsamında ücretsiz olarak hemşehrilerimize dağıtılacak.