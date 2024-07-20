Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6. durağı olan Çekya’da Most Pisti’nde gerçekleşen ilk yarışı galibiyetle tamamladı. Red Bull TV’de yayınlanan hafta sonunun ilk yarışına en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunda başlayan Razgatlıoğlu, en yakın rakibi D. Petrucci’yi 5.7 saniye farkla geçerek yarışı kazandı. ÇEKYA (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6. durağında yarışı en yakın rakibi D. Petrucci’nin 5.7 saniye ilerisinde tamamlayarak liderliğin sahibi oldu.

22 tur süren heyecan dolu mücadele boyunca liderliği elden bırakmayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, elde ettiği başarıyla genel klasman liderliğini de korumayı başardı. Üst üste 8. galibiyetini alan başarılı sporcu puanını 266’ya yükseltti.

Genel puan tablosunda Razgatlıoğlu, İtalyan rakibi Nicolo Bulega’nın 56 puan önünde 266 puanla lider konumda bulunuyor.

WSBK’da sezonun 6. etabı 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16:00’da koşulacak olan ikinci yarışla devam edecek ve Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.