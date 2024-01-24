Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte Didim’de vatandaşlarla buluştu. Didim Pazarı’ndan alışveriş de yapan Çerçioğlu, "Didim’de yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Didim’de Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar 914 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Çerçioğlu, ilçede 250 kilometre yol ve 290 kilometre de altyapı çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Yapılan yatırımlardan oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Çerçioğlu'na geçinememekten yakındı. Vatandaşlar, tarım kenti Aydın’da bile pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmasından yakındı. 200 TL'lik banknotla en fazla birkaç kilogram sebze alabildiklerini söyleyen vatandaşlar, ekonominin çok kötü olduğunun altını çizdi.

Pazarcı esnafından alışveriş de yapan Çerçioğlu ise vatandaşlara hak verdiklerini belirtti. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek talebinde bulunan vatandaşların sayısında son aylarda büyük artış olduğunu hatırlatarak ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Haber: Ömür Yapıcı