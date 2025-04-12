Tosyalı, farklı platformlarda sanata olan katkısını her geçen gün daha da büyütürken, Contemporary Istanbul Vakfı’nın geliştirdiği ve yürüttüğü kariyer ve mesleki gelişim projesine katkı sunarak deprem bölgesi Hatay’da genç sanatçıları destekleyen anlamlı bir projeye destek veriyor.HATAY (İGFA) - Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle, Şubat 2023 Hatay depreminden etkilenen genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonelleri için başlayan Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı yoğun ilgi gördü. Tosyalı aynı zamanda Contemporary Istanbul’un sanat fuarı CI Bloom'un 4. edisyonunda stratejik partner olarak sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor.

Tosyalı, sanatın ve sanatçıların toplumdaki değişim ve dönüşümü harekete geçiren en önemli aktör olduğunun bilinciyle sanatta ileri dönüşümü ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor.

Tosyalı, farklı platformlarda sanata olan katkısını her geçen gün daha da büyütürken, Contemporary Istanbul Vakfı’nın geliştirdiği ve yürüttüğü kariyer ve mesleki gelişim projesine katkı sunarak deprem bölgesi Hatay’da genç sanatçıları destekleyen anlamlı bir projeye destek veriyor.

Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle, Şubat 2023 Hatay depreminden etkilenen genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonelleri için başlayan eğitim programı yoğun ilgi gördü.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. ve 4. sınıf resim, heykel ve grafik tasarım bölümlerinden toplam 63 öğrencinin katıldığı Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında sanat alanında birbirinden değerli isimler eğitim verecek.

4 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programı, 24 ders çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek ve toplamda 40 saatlik bir programı kapsayacak. Eğitimler sonunda 2 ayrı sanatçı ile 2’şer saatlik 2 atölye çalışması (workshop) düzenlenecek.

Program, öğrencilerin ve genç sanat profesyonellerinin geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmeye çalışan sanat öğrencilerine rehberlik etmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda, sanatın iyileştirici gücünü merkeze alarak öğrencilerin üretim motivasyonunu artırmayı, aynı zamanda onların sanat dünyasındaki çeşitli kariyer yollarıyla tanıştırarak güçlü bir profesyonel temel oluşturmalarını sağlamayı amaçlıyor. Uzun vadede projenin farklı üniversitelere ve deprem bölgesindeki diğer şehirlerdeki sanat fakültelerine yayılması hedefleniyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Deprem bölgesinde birçok desteğimizin yanı sıra eğitime ve sanata da özel destekler sunmak için çaba gösteriyoruz”

Düzenlenen program çerçevesinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı olarak sürdürülebilir yaşam için toplumsal yatırımlarımızı büyütmeyi bir gönül borcu olarak görüyor, bu konuda tüm kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. İyi bir şirket olmanın ön koşulunun gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak olduğu inancıyla, bulunduğumuz tüm coğrafyalarda mutlaka toplumsal hayata değer katacak sosyal projeleri önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili toplumda farkındalık yaratmanın değişim ve dönüşümü hızlandıracağı öngörüsüyle sanatta sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu farkındalıkla Contemporary Istanbul Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde sanatı ve sanatçılarımızı destekliyoruz. 2023 yılı şubat ayında yaşanan büyük depremin olduğu bölgede faaliyet gösteren bir şirket olarak bu bölgedeki birçok desteğimizin yanı sıra eğitime ve sanata da özel destekler sunmak için çaba gösteriyoruz. Hatay Medeniyetler Korosu'nun yeniden ayağa kaldırılması, bölgedeki özel eğitime muhtaç çocuklar için yeni bir okul inşaatı, İskenderun'daki Tosyalı Çarşı'nın kurulması, İskenderun Büyük Çarşı İşhanı'nın restorasyonu ve modernizasyonu gibi toplumsal sorumluluk projeleriyle bölgeye destek olduk.

Şimdi de Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle, deprem sonrası eğitimlerine ara vermek zorunda kalan genç sanatçılarımızı destekliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Depremde insanlarımızı kaybetmenin verdiği tarif edilemez acı, yaşanan sıkıntı ve travmalarla birlikte Hatay’da her şey kökten değişti. Öğrenci gençlerimiz motivasyonlarını kaybettiler. Ancak ben inanıyorum ki bu projede olduğu gibi el ele verdiğimizde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sanatın iyileştirici ve güçlendirici rolünü artırarak deprem bölgesindeki genç sanatçılarımıza moral ve motivasyon sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Toplum gönüllüsü bir kurum olarak sanatta ileri dönüşümü ve sanatçıları destekleyerek sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli: “Güzel yarınlar için sanata ve gençlere inanıyoruz.”

Sanat öğrencilerine ve geleceğin sanat profesyonellerine yönelik hayata geçirilen eğitim ve kariyer projesi kapsamında Rabia Bakıcı Güreli, “Hatay’da başlattığımız bu proje, yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne duyduğumuz inancın sahadaki karşılığıdır. Contemporary Istanbul Vakfı olarak, sanatın yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda umut, dayanışma ve yeniden başlama aracı olduğuna inanıyoruz.

Uzun süredir güzel sanatlar fakültelerine yönelik yapısal destek modelleri üzerinde düşünen ve çalışan bir vakıf olarak, bu projede genç sanatçılara yalnızca teknik bilgi değil; aynı zamanda kariyer gelişimi, ifade gücü, kişisel farkındalık ve dijital çağın gereklilikleriyle donatılmış çok boyutlu bir eğitim sunmayı hedefledik.

Bu program, gençlerin yalnızca teknik donanım kazanacağı değil; aynı zamanda kendilerini yeniden tanımlayabilecekleri, hayal kurabilecekleri ve yönlerini belirleyebilecekleri yaratıcı bir alana dönüşüyor.

Hatay’da atılan bu adımın yalnızca deprem bölgesinde değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç sanatçılara ulaşacak bir modele dönüşmesi en büyük dileğimiz. Çünkü biz biliyoruz ki; sanat iyileştirir, sanat birleştirir, sanat geleceğe açılan kapıdır.” dedi.

Programda birbirinden değerli isimler öğrencilerle bir araya gelecek

Çağdaş Sanatçı, Akademisyen Ardan Özmenoğlu, Eğitim ve Kariyer Danışmanı Ayça Aytaç, Teknoloji Girişimcisi Burçin Gürbüz, Küratör, Sanat Yazarı ve AICA Türkiye Üyesi Derya Yücel, Yeni Medya Danışmanı Dilara Eldaş, Kurucu, Yönetici Fırat Engin, Sanat Yazarı, Gazeteci Hatice Utkan Özden, Müze Direktörü Levent Çalıkoğlu, Next Akademi Başkanı ve Eğitmeni, Yazar Levent Erden, Akademisyen, Küratör, Sanat Danışmanı, Eleştirmen Marcus Graf, Bağımsız Küratör, Yazar, Akademisyen Melike Bayık, Sanat Tarihçi ve Küratör Necmi Sönmez, Kurucu, Yönetici Rabia Bakıcı Güreli, Sanat Eleştirmeni, Küratör, AICA Türkiye Üyesi Saliha Yavuz, Sanatçı Sarp Kerem Yavuz, Galeri Yöneticisi Sera Sade, Çağdaş Sanatçı Seçkin Pirim ve Hatay MKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seval Yavuz, Galeri Yöneticisi Zeynep Pakel programın eğitmenleri arasında yer alıyor.

En başarılı 5 öğrenci Contemporary Istanbul’un 20. edisyonunda ağırlanacak

Program çerçevesinde gençler; “Küratörlük, sanat yönetimi, müzecilik gibi alanlarda rehberlik”, “Portfolyo hazırlama, sanatçı kimliği geliştirme, sektörde ağ kurma gibi pratik bilgiler” ve “Yeni medya, dijital sanat ve yapay zekâ gibi güncel alanlarda farkındalık kazandırma” gibi birçok başlıkta düzenlenen eğitimlere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Eğitim süresince katılımcıların; online platformlarda paylaştıkları içerikler, forumlar ve tartışma panellerine interaktif katılımları, uygulamalı ödevler, eğitim sonrası anketler, eğitmenlerin performansı, portfolyo değerlendirmesi gibi başlıklarda ölçümlemeler yapılacak. Ayrıca eğitmenlerden oluşan bir kurul tarafından seçilen en başarılı 5 öğrencinin portfolyoları değerlendirilecek ve bu öğrenciler Contemporary Istanbul’un 20. edisyonunu ziyaret etme ve İstanbul’da fuar kapsamında ağırlanma fırsatı bulacak.