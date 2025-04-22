Tüketici Güven Endeksi Nisan 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 azalarak 83,9’a geriledi. Nisan’daki bu düşüş, hanehalkının maddi durum ve ekonomik beklentilerinde temkinli bir tutum sergilediğini gösterdi.ANKARA (İGFA) - Nisan Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'nde Nisan ayı verileri belli oldu. Endeks, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.

Mart ayında endeks, 85,9 ile Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyedydi.

ALT ENDEKSLERDE DE GERİLEME

Mevcut dönemde hanehalkı maddi durum endeksi, Mart’taki 70,9 seviyesinden yüzde 2,5 azalışla 69,1’e düştüğü gözlenirken, hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 azalarak 84,7’den 84,3’e geriledi.

Gelecek 12 ay için genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 2,2 düşüşle 84,6’dan 82,8’e inerken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 3,8 azalışla 103,2’den 99,3’e geriledi.