Kuşadası Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup sözcüsü Tümer Apaydın sosyal medya hesabından gerçek dışı paylaşımlarla, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve meclis üyeleri hakkında haber yapan ve yaptıranlara sert tepki geldi.

Grup sözcüsü Tümer Apaydın; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Son günlerde Ömer Günel’i hedef alan kirli odaklar bilin ki “Size Bizden Ekmek Çıkmaz” Kaleme aldığınız ve kurşun askerlerinize yazdırdığınız metinler ile karanlık hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Ömer Günel bir hukukçudur. 6 yıldır Başkanlığını yaptığı Kuşadası Belediyesi’nde ne kendisi hakkında ne de bir meclis üyesi hakkında ne tek bir soruşturma nede tek bir dava açılmamıştır. Boş ve gerçek dışı iddialarınız ile karalamaya çalıştığınız Ömer Günel ve ekibini sizin kirli çamurunuz tutmaz.

Ne yaparsanız yapın, ne yazarsanız yazın, ne kumpas kurarsanız kurun,

Ömer Günel’i itibarsızlaştırma çabalarınız asla başarıya ulaşamayacak.

Ömer Günel yalnız değildir.

Siz Kuklacılar ve kuklaları; Sizin sözde Kuşadası sevdanızın da yalan olduğu bu eylemleriniz ile aşikardır. Bu yalanlarınız ile zarar verdiğiniz tek nokta Kuşadası’dır.

Bu hainliğiniz de Tüm Kuşadası Kamuoyunca da net bir şekilde görülmektedir."