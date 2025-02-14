Organik sektöründe dünyanın en büyük pazaryeri olan Nürnberg Biofach Organik Gıda Fuarı’na 37 firma ile katılan Türk organik sektörü, Avrupa’da ve dünyanın dört bir tarafında yükselen organik ürün talebinden daha fazla pay almak için Türk organik sektörünün potansiyelini sergiledi.İZMİR (İGFA) - Türk organik ürün üreticisi firmaların yeni ürünlerini uluslararası tedarikçilere ve fuar katılımcılarına tanıtma fırsatı bulduğu 11-14 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Nürnberg Biofach Organik Gıda Fuarı’nda, Türkiye'nin son yıllarda organik ürün sektöründe ulaştığı kalite ve kapasite organik ürün ithalatçılarından tam not aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından fuarda kurulan Türkiye Pavyonunda Türkiye'den milli katılımla etkinliğe dahil olan 17 şirket yer aldı. Fuarın düzenlendiği tüm salonlarda Türk firmaları güçlü bir şekilde yerini alırken, Türk Şef İbrahim Önen’in organik ürünlerden hazırladığı menüler fuar süresince her gün 3’er kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sunum menülerinde hububat, bakliyat, zeytinyağı, kuru meyve, balık, unlu mamullerinden yapılan menüler yer aldı.

Türk organik sektörünün, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum sağlamış bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin dünyanın organik gıda deposu olduğunu dünyanın dört bir tarafından gelen tedarikçilere gösterdiklerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin organik sektöründe 35 yıldır yaptığı yatırımlar sayesinde ihracatta 1 milyar doları aştığını, hedeflerinin 2 milyar dolara çıkmak olduğunu kaydetti.

BIOFACH 2025'te 94 ülkeden yaklaşık 2.300 katılımcı firmanın, organik dünyanın çeşitliliğini ve yenilikçi gücünü sunduğunu paylaşan Işık, Türk organik sektörü olarak BIOFACH'ta organik sektöründeki güçlerini dünyaya gösterirken, dünyada organik sektöründeki son gelişmeleri de görme olanağı bulduklarının altını çizdi. Işık, “İkili iş görüşmelerimiz çok verimli geçti. Türk organik ihracatçıları olarak, Avrupa’nın bir numaralı tedarikçisi olmaya talibiz” dedi.

Pandemi sonrasında Avrupa’nın tarım ve organik sektörüne bakış açısının değiştiğine dikkati çeken Işık, “Avrupa Birliği, gıdanın stratejik bir sektör olduğunu gördü. Almanya pandemi sonrasında tarımsal üretiminde organik üretimin payını yüzde 30’a çıkarma hedefi koydu. Benzer hedefler diğer Avrupa ülkeleri içinde geçerli. AB, sürdürülebilirlikle ilgili kendi politikasını, 2030 ve 2050 hedeflerini koydu. İşin güzel tarafı bizim ülkemizde bu hedeflere imza attı. 2030 ve 2050 hedefleri var. Bu doğrultuda bizim kendi Bakanlığımız sürdürülebilirlikle ilgili yapılanmasını devam ettiriyor.” ifadesini kullandı.