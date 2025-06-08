Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım onarımlarına hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, kent genelinde ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım onarımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara anında müdahale ederek, hem yaya hem araç trafiği için güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. Kent genelinde gelen taleplere hızlı müdahaleler gerçekleştiren Yol ve Bakım ekipleri, şehir içi ulaşımda yaşanabilecek riskleri en aza indirmek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için 7/24 sahada görev yapıyor.

TABELA DÜZENLEMELERİ ÖNEMSENİYOR

Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Kuşak Sokak Sapağında devrilmiş trafik tabelasını yeniden monte etti. Tabela düzeltmesiyle hem sürücülerin yön bulması kolaylaştırıldı hem de olası kazaların önüne geçildi. İzmit ilçesinde ise Yürüyüş Yolu üzerindeki yoğun yaya trafiğine sahip Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan granit babaların zemindeki bozulmaları onarıldı.

Gebze Mimar Sinan Caddesi’nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasıyla araç sürüş konforu artırıldı. Böylelikle olası lastik aşınmalarının ve kazaların önüne geçildi. Bozulan asfalt kısa sürede yenilenerek cadde tekrar trafiğe açıldı. Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi’nde ise Çıpalı Konak önünde bulunan ve zamanla yerinden oynayan taşlar bakım ve onarımdan geçirildi.