Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası’nda 133 özel sporcu gösterdikleri performanslarla göz doldurduKOCAELİ (İGFA) - ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi. 26 kulüpten 41 kadın ve 92 erkek bedensel engelli sporcunun katıldığı şampiyona kadın-erkek, çiftler ve takımlar olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirildi.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

GEBZESEM’de gerçekleştirilen şampiyonanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Dr. Erhayat Özgür Bayazıtlı, Genel Koordinatör Faik Kapsız, Genel Sekreter Eren Öztürk, şube müdürleri ve özel sporcular katılım gösterdi. 6 gün süren şampiyonada Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel sporcular gösterdikleri üstün performansla adeta göz doldurdu.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sportif başarılarını desteklemek amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Kocaeli Büyükşehir, yürüttüğü çalışmaların meyvesini bu şampiyonada da toplamaya devam etti. Şampiyonaya Kocaeli’ni temsilen katılan özel sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. Havva Alyurt, Mahmut Ünal ve Gözde Zengi kendi kategorilerinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ayşe Gençbay gümüş, Bilal Eser ise bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada birinci olan sporcular milli takıma girme hakkını elde etti.